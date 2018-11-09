انخفاض الحرارة إلى درجة واحدة في يناير المقبل

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة في أنحاء الدولة، خلال يناير المقبل، لتصل إلى درجة مئوية واحدة. فيما توقع أن يكون الطقس اليوم رطباً على السواحل، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف صباحاً.

وتفصيلاً، توقع المركز أن يكون معدل درجات الحرارة في الدولة، من نوفمبر الجاري إلى يناير المقبل، أعلى من المعدلات العامة، بنسبة طفيفة، موضحاً أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة على الدولة خلال نوفمبر الجاري يصل إلى 25 درجة مئوية، وقد تصل الحرارة العظمى إلى 38 درجة في بعض الأحيان، بينما تصل الصغرى إلى سبع درجات.

أما عن ديسمبر المقبل، فقال إن متوسط درجات الحرارة المتوقعة فيه يبلغ 20 درجة مئوية، وقد تصل الحرارة العظمى إلى 33 درجة، بينما تصل الصغرى إلى درجتين.

وتابع أن درجات الحرارة قد تواصل انخفاضها في يناير ليكون متوسطها 18 درجة مئوية، وقد تصل الحرارة العظمى إلى 32 درجة، بينما تصل الصغرى إلى درجة مئوية واحدة.

وبحسب خرائط التوقعات الموسمية، فإن معدّل سقوط الأمطار خلال الفترة من نوفمبر الجاري إلى يناير المقبل، ستكون حول معدلاتها الطبيعية، وأعلى قليلاً على أقصى الغرب، لتكون أعلى كمية أمطار متوقعة على الدولة 133.4 ملم خلال شهر يناير المقبل.

وعن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، توقّع المركز أن يكون طقس اليوم رطباً على السواحل، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية وشمالية، بسرعة تصل إلى 25 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وذكر المركز أن غداً سيشهد طقساً رطباً على السواحل، وتنشط الرياح بعد الظهر لتكون مثيرة للغبار غرباً، وتكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية، تزداد سرعتها لتراوح بين 18 كيلومتراً في الساعة و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون متوسط الموج، ويضطرب غرباً بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، خصوصاً غرباً، وتنشط الرياح بعد الظهر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية، بسرعة تراوح بين 18 و30 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة على البحر، الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي، ويكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الإثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية والشمالية، مضيفاً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة تراوح بين 15 كيلومتراً و25 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون متوسط الموج.