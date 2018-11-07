طارق لوتاه: قيم ومبادئ زايد ستبقى حية في ذاكرة الوطن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، طارق هلال لوتاه، أن قيم ومبادئ الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ستبقى حية في ذاكرة الوطن، وفي نفس ووجدان كل مواطن إماراتي وإنسان عاش على هذه الأرض الخيّرة. وستظل قيم وكلمات الشيخ زايد منارة نهتدي بها، ونسير عليها، وسنواصل العمل للحفاظ على مكانة وعزة دولة الإمارات في مختلف الميادين والمجالات.

جاء ذلك خلال زيارته، أمس، «صرح زايد المؤسس» في أبوظبي، على رأس وفد ضم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، سامي بن عدي، وعدداً من مديري الإدارات، وموظفين من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وشملت زيارة الوفد الاطلاع على مختلف معالم الصرح المعماري، الذي أنشئ إحياء وتخليداً لقيم ومبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد مسيرة الاتحاد. وجال أعضاء الوفد في منطقة الثريا، التي تعكس ملامح صورة الشيخ زايد من مختلف الزوايا، بطريقة مبتكرة وتصميم فريد، ومنطقة الروضة التي تضم العديد من الأشجار والنباتات التي تبرز اهتمام ورعاية الشيخ زايد بالحفاظ على البيئة. تجدر الإشارة إلى أن تدشين «صرح زايد المؤسس» تزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2018 «عام زايد» بمناسبة مرور 100 عام على مولد الأب المؤسس.