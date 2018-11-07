جوّ تنافسي في مسابقة «فاطمة الدولية للقرآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اشتد التنافس بين متسابقات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، لليوم الثالث، والتي تقام في قاعة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني. واستمعت لجنة التحكيم في جلستيها الصباحية والمسائية إلى تلاوات من الذكر الحكيم، في جو تنافسي.

وشاركت، يوم أمس وهو اليوم الثالث للمسابقة، سبع متسابقات هن: خولة عزوز من الجزائر وتتسابق في الحفظ برواية قالون عن نافع، بينما تتسابق في الحفظ برواية حفص عن عاصم المتسابقات: خنساء حسين أحمد من كينيا، وفاتمات مغوميدوف من داغستان، وساجدة محمود علي العوضي من الأردن، ورحمة بامواييرا كاسوما من أوغندا، وزينب نازا محمد ناليم من سريلانكا، وحواء محمد وعيس من جيبوتي.

كما تتنافس، اليوم، سبع متسابقات هن نسيبة سلطانا علما من بنغلاديش، وآمنة ويدراغو من بوركينا فاسو، ومريم أويمانا من بوروندي، ونورا أحمد البسيوني إبراهيم من مصر، وإسراء محمد عصام مفلح صلاح من فلسطين، وشان ميازو من ماينمار، وسناتا تراوري من ساحل العاج، وقد تنافسن جميعاً في الحفظ برواية حفص عن عاصم.

وأعربت المتسابقات عن غبطتهن وسعادتهن بالوجود في هذه المسابقة القرآنية، التي تعد من أهم المسابقات القرآنية، التي تعنى بحافظات كتاب الله، باعتبار أن المشاركة في المسابقة شرف كبير لهن، وأنها من أهم المسابقات القرآنية على مستوى العالم.

وتسعى المتسابقات إلى تحقيق نتائج متميزة، وفق المعايير المعتمدة من اللجنة المنظمة ولجان تحكيم المسابقة، في ظل تمتع المتسابقات بأصوات ندية قوية وأداء متميز، وسوف تحصل الفائزات بالمركز الأول على 250 ألف درهم، والمركز الثاني على 200 ألف درهم، والمركز الثالث على 150 ألف درهم، والمركز الرابع على 65 ألف درهم، والمركز الخامس على 60 ألف درهم، والمركز السادس على 55 ألف درهم، والمركز السابع على 50 ألف درهم، والمركز الثامن على 45 ألف درهم، والمركز التاسع على 40 ألف درهم، والمركز العاشر على 35 ألف درهم، وما دون المركز العاشر من الحاصلات على نسبة 80% فما فوق سيحصلن على جائزة قدرها 30 ألف درهم لكل منهن، والحاصلات على درجة 70 إلى 79% ستحصل كل منهن على 25 ألف درهم، والحاصلات على نسبة 69% فأقل ستحصل كل منهن على مبلغ 20 ألف درهم.