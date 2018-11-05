«أبوظبي للمعاشات» يضم موظفاً افتراضياً لإسعاد المتعاملين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دشّن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي خدمة الموظف الافتراضي «راشد»، ليكون أول موظف افتراضي ينضم إلى فريق إسعاد المتعاملين في الصندوق.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار سعي الصندوق المتواصل نحو تطوير خدماته باستخدام أحدث التقنيات المستقبلية التي تتواكب مع استراتيجية الدولة.

ويحمل موظف إسعاد المتعاملين الافتراضي الجديد اسم «راشد - يعرف»، وهو شخصية تستهدف التواصل مع المتعاملين مع الصندوق بمختلف فئاتهم، عبر وجوده على منصات التواصل الاجتماعي، وتقديمه معلومات تثقيفية وإجابات شافية بكل ما يتعلق بخدمات التقاعد والمعاشات، واطلاعهم على كل المستجدات في هذا المجال محلياً وعالمياً.

ويمكن للمتعاملين إضافة «راشد» على كل من مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام، ولينكدإن» rashed.fund@، وعلى «تويتر» rashedfund، حيث سيصبح الموظف الافتراضي سفيراً للمعلومات، ويجري جولات عبر أبوظبي في حلقات يومية يلقي الضوء من خلالها على موضوعات متنوعة وجوهرية وجادّة تهم المواطنين يتخللها كثير من المرح والقصص المشوقة العابرة. كما سيشجع الجمهور على التفاعل معه، من خلال تقديم إجابات عن الأسئلة التي سيطرحها حول مفاهيم التقاعد وخطط المعاشات التقاعدية، والحسابات المتعلقة بها.

وقال مدير عام الصندوق، خلف عبدالله رحمة الحمادي، إن الموظف يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية لتشجيع مبادرات الابتكار والتطوير، بما يضمن تقديم خدمات وعمليات ذكية، وتواصلاً أكثر فاعلية، ومتعاملين أكثر وعياً.