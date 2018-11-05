«الأرصاد»: الطقس مغبر والبحر مضطرب

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، خصوصاً غرباً ومغبراً أحياناً، لافتاً إلى أن الرياح المثيرة للغبار والأتربة تنشط نهاراً، خصوصاً شمالاً.

وذكر أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تراوح من 20 كيلومتراً في الساعة إلى 30 كيلومتراً في الساعة تصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس غد سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتنشط الرياح المثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة نهاراً، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 28 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، فيما يظل البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأكد المركز أن طقس الأربعاء سيكون صحواً يصبح غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الشرقية، والرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، وتكون مثيرة للغبار أحياناً على المناطق المكشوفة نهاراً، بينما يصبح البحر متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً الى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الشرقية والجنوبية، تتخلله بعض السحب الركامية وتنشط الرياح المثيرة للغبار مع السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، وسيكون البحر خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.