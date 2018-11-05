«طرق دبي» تعتزم مراجعة رسوم وسائل النقل البحري

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، العمل على مراجعة رسوم وسائل النقل البحري المستخدمة في قناة دبي المائية، وذلك في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن مدى إمكان تعديل الأسعار استجابة لطلب العملاء.

وكشف الطاير أن الهيئة تعكف حالياً على وضع خطة تطويرية شاملة لمنظومة النقل البحري، سيتم خلالها إضافة عدد من الخطوط في مناطق مختلفة، وتغيير وجهة بعض الخطوط الحالية، مؤكداً الإعلان عن تفاصيل الخطة في وقت لاحق.

وعزا سبب الارتفاع النسبي في سعر تعرفة النقل في القناة، من وجهة نظر العملاء، إلى عدم وجود أعداد كبيرة من الركاب على خط قناة دبي المائية، نظراً لعدم اكتمال المنشآت والمشاريع على جانبي القناة. وأضاف أنه باكتمال المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة فإن أعداد الركاب ستزيد، وتالياً سيتغير عدد الرحلات ومعدل زمن التقاطر لتلبية الطلب.

وقال الطاير إن الهيئة ستعمل على مراجعة أسعار رسوم النقل البحري في قناة دبي المائية، تشجيعاً للعملاء ومستخدمي وسائل المواصلات العامة، مشدداً على استمرار مساعي الهيئة لجعل نظام النقل الجماعي الخيار الأول والمفضل لدى السكان والزوار في تنقلهم اليومي.

وتشغل الهيئة «الفيري» للتنقل عبر محطات النقل البحري على طول قناة دبي المائية، بأسعار تبدأ من 15 درهماً للرحلة الواحدة، أي في حال تم الركوب من محطة الجداف البحرية إلى المحطة التي تليها، وهي محطة «حي دبي للتصميم»، فيما يصل سعر التذكرة إلى 50 درهماً في حال الركوب والتنقل عبر كل المحطات على القناة، التي يبلغ عددها ست محطات، تتضمن «حي دبي للتصميم» و«الواجهة البحرية» و«مراسي»، ثم «محطة قناة دبي المائية» التي يجب النزول فيها لشراء تذكرة جديدة للوصول للغبيبة أو لمحطة دبي مارينا مول.

وتوقع الطاير أن يصل العدد اليومي لمستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي مع نهاية العام إلى مليون و400 ألف راكب، لافتاً إلى أن عدد مستخدمي وسائل النقل البحري وصل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى سبعة ملايين و182 ألفاً و435 راكباً، وجاء استخدام العبرات في المقدمة بستة ملايين و867 ألفاً و348 راكباً.

وحل ركاب الباص المائي في المرتبة الثانية بواقع 199 ألفاً و430 راكباً، فيما جاء «الفيري» في المرتبة الثالثة بـ105 آلاف و477 راكباً، بينما جاء التاكسي المائي في المرتبة الرابعة، إذ بلغ عدد مستخدميه 10 آلاف و180 راكباً.

وكان آخر الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الهيئة أظهر أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي، التي تضم مترو وترام دبي والحافلات ووسائل النقل البحري، ارتفع من 163 مليوناً عام 2006 إلى 551 مليوناً عام 2017.

وبلغ عدد ركاب النقل البحري خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري قرابة 410 ملايين راكب، فيما تجاوز عدد ركاب مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر عام 2009، حتى نهاية أغسطس الماضي، حاجز المليار و200 مليون راكب، ونتيجة لذلك زادت نسبة مساهمة وسائل المواصلات في حركة تنقل السكان من 6% عام 2006 إلى 17% في عام 2017.

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درهماً تعرفة الرحلة الواحدة للتنقل من محطة إلى أخرى على طول قناة دبي المائية.