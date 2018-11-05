«طرق دبي» تعتمد تطبيق «وظائف دبي» منصة رسمية لعرض فرص العمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي «تطبيق نظام وظائف دبي» منصة رسمية لعرض الفرص الوظيفية لديها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة الهيئة في دعم الجهود الحكومية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة منصور الفلاسي، إن اعتماد النظام يعمل على تعزيز تجربة المستخدم من خلال تطبيق منظومة موحدة للطرفين (موظفو الموارد البشرية والباحثون عن وظائف)، وهما الطرفان الأساسيان المشاركان في التوظيف من خلال التكامل المباشر مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مثل شبكة لينكدن للأعمال. ويُسهم التكامل مع هذا النظام في التقليل إلى حد كبير من الوقت والجهد والكلفة اللازمة لكي تتمكن إدارة الموارد البشرية والتطوير من تحديد واختيار المواهب الأكثر كفاءةً، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في عملية استقطاب المواهب عبر هذا النظام.

ويتميّز النظام أيضاً بسهولة الدخول إليه واستخدامه من خلال مختلف الأجهزة الذكية. ومن أهم الفوائد الأخرى لاعتماد «تطبيق نظام وظائف دبي» التزام هيئة الطرق والمواصلات بتطبيق مبادرة حكومة دبي، ومن منطلق الاستدامة، «حكومة بلا أوراق»، لأن النظام يقوم على الاستغناء عن النماذج الورقية المستخدمة في عملية التعيين واستبدالها بنماذج إلكترونية.

وأضاف الفلاسي أن اعتماد تطبيق النظام لعرض الفرص الوظيفية للهيئة على هذه المنصة الذكية سيُعزز التكامل والترابط مع نظام تخطيط الموارد الحكومية (GRP) والتكامل مع النظام الذكي لتحليل الأعمال (Business Intelligence) وتوفير العديد من التقارير، حسبما تقتضي الحاجة للتكامل. كما أن اعتماد هذا النظام سيحقق الترابط مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، أهمها شبكة (LinkedIn) للأعمال، بالإضافة إلى الاستفادة من عدد من الخصائص الأخرى المتوافرة في النظام، مثل إجراء المقابلات عبر الفيديو، وكذلك استخدام خصائص الذكاء الاصطناعي التي يوفرها هذا النظام.



النظام يتميّز بسهولة الدخول إليه واستخدامه

من خلال مختلف الأجهزة الذكية.