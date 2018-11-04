«حلمك يا زايد».. محطات مهمة في مسيرة مؤسِّس الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تسلّم قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي، نسخة من كتاب «حلمك يا زايد» من مدير إدارة المراقبة وجمع المعلومات بمديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي (مؤلف الكتاب)، المقدم جاسم محمد الخزرجي، حيث يتناول الكتاب محطات مهمة في مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واستمع الرميثي من الخزرجي إلى فكرة عامة عن الكتاب، الذي يأتي بمناسبة «عام زايد 2018»، وتنفيذاً لأعمال مبادرة «اقرأ عن زايد»، ضمن مبادرات «عام زايد 2018» في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي.

وأوضح الخزرجي أن «الكتاب تضمّن مجموعة من المحاور الرئيسة، أبرزها الحلم وحياة الشيخ زايد وركائز الحلم، وحلم الشيخ زايد في بناء الإمارات، وحلم الاتحاد يتحوّل إلى واقع، والشيخ زايد وبناء ركائز الإمارات، وكيف نهض الاقتصاد، ودروس من الشيخ زايد، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، من الصحراء إلى الزراعة، وبناء الإنسان الإماراتي، ومواقف زايد الخير مع العالم الخارجي، ودوره في تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وماذا قال العالم عن الشيخ زايد والإمارات، تحكي عن شيخها العظيم، وإشادة المجتمع الدولي بالشيخ زايد واختتم بتحقيق الحلم». وتطرّق الكاتب لمجموعة من أقوال زايد الخير، منها أن «الوطن يتطلع إلى مزيد من العمل، وواجبنا أن نضاعف الجهود»، و«نحن نهدف إلى مزيد من الأعمال المثمرة التي تعود على وطننا بالخير».

كما تناول الكتاب محطات مهمة في مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كرّس كل جهده وعمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة وطنه وشعبه وأمتيه العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء.