نظام ذكي يعطّل تشغيل الحافلات المدرسية أثناء تقلبات الطقس

المصدر: هنادي أبونعمة ــ دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن النظام الذكي، الذي بدأ تشغيله تجريبياً في حافلات مدرسية منذ بداية العام الدراسي الحالي، مزود بتقنيات تمكنه من تعطيل تشغيل الحافلات أثناء تقلبات الطقس، حرصاً على سلامة الطلاب.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنه تم برمجة النظام لإيقاف حركة الحافلات أثناء تدني مستوى الرؤية بسبب الضباب أو أحوال الطقس غير الآمنة، وتمت برمجة النظام بإدراج خاصية مخالفة الحافلات المدرسية أوتوماتيكياً أثناء سيرها في أجواء الضباب الكثيف، بحيث يمكنه رصد مخالفات السائقين والمشغلين بحسب قوانين السير والمرور والتشريعات الخاصة بهذا النوع من النشاط.

وأوضحت أن النظام قادر على رصد ثلاث مخالفات مرورية أوتوماتيكياً، تتضمن تجاوز المركبات الأخرى للحافلة المدرسية من الاتجاهين عند فتح إشارة (قف)، وعدم وضع حزام الأمان للسائق أو الركاب، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات الأخرى والحافلة.

وأشارت إلى أن النظام متكامل، ويعتمد على تقنيات وأجهزة ذكية وحساسات استشعارية داخل الحافلة وخارجها. وأضافت أن النظام يمكنه مراقبة الحافلات المدرسية عن بعد، ورصد سلوكيات سائقي ومشغلي ومستخدمي الحافلات المدرسية على حد السواء.

وأفادت الهيئة بأن القيادة في الأجواء الضبابية والماطرة بشدة والطقس المتقلب تتطلب مزيداً من الحذر والانتباه، حيث تؤدي السرعة الزائدة في تلك الأجواء إلى مفاجآت لا يمكن للسائق تفاديها بالسرعة والوقت المناسبين.

وحذّرت الهيئة من أن الأجواء الضبابية والماطرة، لا تساعد على التحكم في المركبة، خصوصاً مع فقدان المكابح جزءاً من وظيفتها الأساسية في خفض السرعة ووقف المركبة.

وتعتزم الهيئة الانتهاء من عرض مخرجات التجربة التقنية الرقابية الذكية مع نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، ليتم تطبيق النظام على الحافلات المدرسية في دبي.