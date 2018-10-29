بدرهمين.. سائق مركبة أجرة يثير إعجاب مرتادي مواقع التواصل

المصدر: محمد العكور ــ دبي

تفاعل نشطاء مواقع تواصل اجتماعي مع فيديو ظهر فيه سائق مركبة أجرة تابعة لتاكسي دبي، يدفع تذكرة مواقف لمواطن، اكتشف أنه لا يحمل قطعاً معدنية، مطالبين بتكريمه.

وقال المواطن، أحمد خلفان الشرياني، إنه أوقف مركبته، أثناء وجوده في شارع الشيخ زايد بدبي، وتوجه إلى ماكينة إصدار تذاكر المواقف، وفوجئ بعدم وجود عملة معدنية لديه، وشاهد سائق المركبة فاستفسر منه عما إذا كان لديه صرافة لعملة ورقية، فأبلغه بأنه لا يملك ذلك، وفوجئ بعدها بتوجهه إلى مركبته ليخرج درهمين ويضعهما في الماكينة، ورفض أن يأخذ أي مبلغ مقابل الدرهمين.