خصومات لحاملي بطاقة "إسعاد" في تايلاند

المصدر: محمد فودة- دبي

حظي برنامج "إسعاد" في شرطة دبي باهتمام كبير على المستوى الرسمي ومستوى المنشآت السياحية والعلاجية والتعليمية في تايلاند، التي بلغ عددها أكثر من 300 منشأة أبدت اهتمامها بالتعاون مع البرنامج وتقديم خصومات بنسب مختلفة إلى حاملي بطاقة إسعاد.

واستقبلت نائب وزير السياحة سريسودا وانا وفد البرنامج برئاسة النقيب خالد السويدي بحضور رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية في سفارة دولة الإمارات ببانكوك عبدالله الشحي بهدف التشاور حول سبل التعاون بين الطرفين وكيفية انضمام اكبر عدد من المنشآت المهمة تحت مظلة برنامج إسعاد تحت رعاية القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري ورئاسة منى العامري.

وقالت وانا لـ "الإمارات اليوم" على هامش الاستقبال في فندق بنسيولا بالعاصمة بانكوك" إن إسعاد برنامج فريد من نوعه إذ ترى لأول مرة بطاقة خدمية تتيح خصومات لأعضائها دون فائدة تذكر، وترعاها مؤسسة أمنية مؤكدة أن هذا يعطي مصداقية كبيرة البرنامج ما يشجع كثيراً من المنشآت للانضمام إليها.

وأضافت أن الإمارات هي الرافد الأول من السياح العرب الى تايلاند، لذا نحرص على التعاون المستمر إنسانيا واقتصادياً، مؤكدة أن عشرات الجهات سوف تلتقي الوفد خلال ثلاث ملتقيات مختلفة في بانكوك ومقاطعتي كرابي وهواهين.