طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية وفوق البحر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأشار المركز، في نشرته اليومية أمس، إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 30 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 45 كم/‏‏ساعة أحياناً. وبحسب النشرة، سيكون الخليج العربي متوسط الموج إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:13، والمد الثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 07:53، والجزر الثاني عند الساعة 20:54. ولفت المركز إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:36، والمد الثاني عند الساعة 00:07، والجزر الأول عند الساعة 17:09، والجزر الثاني عند الساعة 05:51.