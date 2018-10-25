ولي العهد السعودي: حادث وفاة جمال خاشقجي مؤلم لكل إنسان

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن حادث وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، كان مؤلماً لجميع السعوديين، ولكل إنسان.

وأضاف في كلمته بمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، أمس، «أن الحادث بشع، وغير مبرر»، وأكد أن المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى النتائج، وأن يأخذ المجرمون العقاب الرادع، لافتاً إلى أن التعاون بين السعودية وتركيا عمل مميز، وأن هناك كثيرين يحاولون استغلال الظرف.

وتابع: «لن يحدث هذا الشرخ بين تركيا والسعودية، طالما هناك الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان».