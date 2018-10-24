طرق دبي: الملكية دائمة للمركبات خدمة سارية المفعول

المصدر: هنادي ابو نعمة – دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي انه لم يطرأ اي تغيير على إصدار الملكية الدائمة للمركبات وذلك ردا على سؤال ل "الامارات اليوم" حول اخبار تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي تشير الى الغاء الملكية الدائمة للمركبات.

وقال مدير ادارة ترخيص المركبات في الهيئة جمال السادة لـ "الامارات اليوم" ان الخدمة سارية المفعول وان العملاء يمكنهم اصدار الملكية الدائمة التي يدعمها ملف بالمعلومات يحفظ الكترونيا عن المركبة وتاريخ الترخيص وتجديد الملكية وكل البيانات الأخرى المطلوبة.

وكان مستخدمي لوسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلوا حديثا معلومات تشير الى إرجاع الملكية القديمة وذلك لأنه لا يوجد فيها تاريخ بداية الترخيص ونهايته وانها بذلك غير صالحة للسفر بها خارج الدولة.

الا ان السادة أكد ان ما ورد عن الالغاء واسبابه غير صحيح وانه يمكن للعملاء في حالة السفر ، ان يطبعوا رخصة سير مركبة التي يتم ارسالها للمتعاملين من خلال البريد الإلكتروني و الاحتفاظ بهما في حال خروج المركبات خارج الدولة، لافتا أنه قد تم التعميم على الجهات الداخلية و الخارجية بخصوص هذا الشأن .

واضاف ان المعلومات المتعلقة بالمركبة يتم تحديثها الكترونيا سنويا ، فيما يحتفظ صاحب المركبة بالملكية الدائمة دون الحاجة لاستبدالها سنويا.

واطلقت هيئة الطرق والمواصلات للملكيات الإلكترونية لمركبات الأفراد والتي تسري مدى الحياة بدءاً من أول شهر أغسطس الماضي بعد أن تم في السابق تدشين الخدمة في شهر يناير لفئة السيارات الحكومية، وشركات تأجير السيارات، ومركبات الأجرة.

وقال السادة إن إطلاق خدمة الملكية الإلكترونية لفئة مركبات الأفراد تهدف إلى إسعاد المتعاملين بتوفير وقتهم وجهدهم في اصدارها بوسائل ذكية، موضحا أن الحصول على الخدمة يكون عن طريق تحميل تطبيق هيئة الطرق والمواصلات أو تحميل تطبيق دبي درايف على الهواتف الذكية ، أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضاف بأن آلية التطبيق تتضمن إصدار ملكية دائمة بدون تاريخ انتهاء يتم صرفها مرة واحدة، ويتم تجديد الملكية الالكترونية كل عام بعد انتهاء الإجراءات، و أن نسخة الملكية الالكترونية (رخصة سير مركبة) تأتي عبر رسالة بالبريد الإلكتروني للمتعامل، وكذلك تظهر للمتعامل من خلال تطبيق الهيئة.