«الأرصاد»: الطقس غائم ورياح مثيرة للغبار

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، حيث تظهر سحب على مناطق شرقية وجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية.

كما توقع أن يكون غداً رطباً، ويحتمل تشكل الضباب على مناطق داخلية صباحاً، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، والبحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وذكر المركز أن طقس الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

أما طقس السبت، فيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.