شرطة أبوظبي تنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تعرّف طلبة كلية القانون في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا إلى «دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان»، في إطار محاضرة تثقيفية عقدها مكتب شؤون حقوق الإنسان في قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، في مقر مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة أبوظبي، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

وأفاد المشرف على المكتب، العميد عبدالوهاب الحوسني، بأن المحاضرة بهدف الإسهام في برنامج الطلبة التدريبي في مجال حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

وركز المحاضر اختصاصي حقوق الإنسان، نضال الإبراهيم، على دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، والإجراءات المتبعة في هذا المجال، متطرقاً للاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية الواجبة التنفيذ والمتعلقة بحقوق الإنسان، ودور الشرطة في هذا الجانب.

وقالت مديرة مكتب شؤون حقوق الإنسان في شرطة أبوظبي، الملازم أول جميعة اليماحي، إن المكتب نفذ برامج عدة، ركزت على دور الشرطة في مجالات حقوق الإنسان، وسيستمر في تطوير برامجه التثقيفية الخاصة بالمجتمع المحلي، كما عمل المكتب على دمج ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي، من خلال البرامج المختلفة على صعيد القيادة العامة لشرطة أبوظبي.