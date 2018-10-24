9 أفراد جدد على قائمة الإمارات للأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب

المصدر: أبوظبي ــ وام

أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم «50» لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وأضاف القرار تسعة أفراد إلى القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

وشملت القائمة: محمد إبراهيم اوهادي، وإسماعيل رضوي، وعبدالله صمد فاروقي، ومحمد داوود مزمل، وعبدالرحيم منان، ومحمد نعيم براشي، وعبدالعزيز «عزيز شاه زماني»، وصدر إبراهيم، وحفيظ عبدالمجيد.

ووجه القرار المصرف المركزي لدولة الإمارات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات هؤلاء الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات.

وكجزء من العمل المشترك، قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في «مركز استهداف تمويل الإرهاب»، أمس، بإدراج الأسماء التسعة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول.

ويأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ«مركز استهداف تمويل الإرهاب»، الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأميركية، وتترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية.