«مساندة» توفر خدمات 1000 مبنى ومرفق بـ 468 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت إدارة المرافق في شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن إدارتها لعمليات صيانة 120 ألف أصل، تتبع 1000 مبنى ومرفق لـ31 جهة وهيئة مستفيدة، في كل من: أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، بقيمة إجمالية بلغت 468 مليون درهم. وأشارت إلى أنها تتلقى - عبر خط مركز اتصال المتعاملين، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - طلبات خدمة شهرية تتجاوز 16 ألف درهم، تقوم بتنفيذها وتقديمها للجهات والهيئات والمؤسسات المختلفة على أكمل وجه، بهدف مواكبة برامج التنمية والتطوير، وفق رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع إدارة المرافق بالإنابة، المهندس هلال البلوشي، أن إدارته تعتزم إطلاق مبادرة «أتمتة المباني»، أو ما يعرف بـ«التحكم عن بُعد» خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المبادرة ستحقق القيمة النوعية المضافة، وترفع الكفاءة التشغيلية، وتخفض نسب الإصلاحات والتبديل والصيانة واستهلاك الطاقة، فضلاً عن مراقبة حالة الأصول وكفاءة التشغيل بشكل دائم في المباني والمرافق عن بُعد، بما يضمن المحافظة على الأصول، ورفع كفاءتها واستدامتها.