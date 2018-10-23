«بناة المدينة» يعتمد 3 مبادرات لتحسين الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - وام

اعتمد «بناة المدينة»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، ثلاث مبادرات حكومية مشتركة، من خلال لقاء فرق «بناة المدينة» والمديرين العامين في الجهات المشاركة، والذي عقد أمس بمقر «بناة المدينة»، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حول تحسين الخدمات الحكومية المشتركة في إمارة دبي 100%، مع حلول «إكسبو 2020 دبي».

واعتمد المديرون العامون ثلاث مبادرات جديدة، لتحسين خدمات حكومية مشتركة، ليصبح مجموع المبادرات المشتركة، التي تم اعتمادها حتى الآن، 11 مبادرة خلال عام 2018، بهدف تكاتف الجهود والعمل المشترك بين مختلف الجهات.

وتتمثل المبادرات في «خدمة الاستشارات الأسرية» المشتركة بين كل من هيئة تنمية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ووزارة تنمية المجتمع، حيث تم اعتماد مبادرة تهدف إلى تطوير الخدمات المتعلقة بخدمة الاستشارات الأسرية على مستوى إمارة دبي، وتطوير منظومة تحقق استقراراً أكبر للأسرة وللمجتمع وللمؤسسات، وتحقق أهداف التمكين وتحقيق السعادة الأسرية.

وتشمل المبادرة إنشاء قاعدة بيانات وتصميم نظام ذكي، وبناء نظام متكامل بين الجهات المسؤولة، وستسهم المبادرة بعد تنفيذها في زيادة حالات الصلح من 80 إلى 95%، بزمن استجابة يقدر بيوم واحد بدلاً من خمسة أيام حالياً، وأن يقل عدد الإجراءات المشتركة من 31 حالياً إلى أربعة مع تطبيق المبادرة.

أما مبادرة «خدمة تسهيل شؤون ذوي المتوفين»، فهي مشتركة بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتم العمل على هذه المبادرة بناء على مكالمة هاتفية من أحد المواطنين على إحدى الإذاعات، حول تعدد نقاط التواصل في حالات الوفاة، حيث إن الخدمة تلبي احتياجات أهل المتوفين من لحظة الوفاة، وما يتبعها من إجراءات دفن أو ترحيل الجثمان خارج الدولة بالنسبة لغير المواطنين، حتى إنجاز جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بمراسم العزاء، وتعد من الخدمات الحكومية التي تقدم عوناً لأهل المتوفى، وتترك أثراً إيجابياً على حالتهم النفسية، وانطباعاً للمجتمع المحلي والدولي عن مدى كفاءة خدمات حكومة إمارة دبي في التعامل مع مختلف الحالات الإنسانية. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تقليص تنقل الجثمان، وأتمتة جميع الإجراءات بين الجهات، وإيجاد نقطة تواصل واحدة لجميع المتطلبات من ذوي المتوفى، وعدم التنقل بين الجهات للحصول على الخدمة، وتطوير نظام واحد لإنجاز جميع الإجراءات ومتابعة مدى التزام الجهات بالزمن المحدد، وتمكين فريق مدرب ومؤهل لتسهيل المعاملات.

واعتمد المديرون العامون مبادرة «التنفيذ الذكي» لخدمة «تنفيذ سندات المحاكم» المشتركة، بين كل من: محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والمصرف المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تستهدف المبادرة إعادة تصميم خدمات وعمليات ومؤشرات سندات تنفيذ محاكم دبي، من خلال رحلة المتعامل عبر جميع مراحل التنفيذ، بدءاً من قيد الملف إلى حصول طالب التنفيذ على قيمة المطالبة.

وتسهم في توفير الوقت والمال على المتعامل، وسرعة ودقة تنفيذ القرارات القضائية، وترشيد النفقات وزيادة نسبة سعادة المتعاملين، وتقليل مدة السندات التنفيذية، وسرعة حصول طالب التنفيذ على مطالبه، ومن المتوقع أن يسهم تطبيق المبادرة في تقليل زمن الحصول على الخدمة بنسبة 50%، والتحول الذكي بنسبة 100%، وفي الطلبات والمخاطبات بنسبة 89% من 53 ألف طلب سنوياً إلى 6000 مخاطبة سنوياً حالياً.

«فزعة»

وفق مبادرة «خدمة تسهيل شؤون ذوي المتوفين» سيوجد فريق «فزعة» في المستشفيات الحكومية الرئيسة، الذي سيعمل على توعية ذوي المتوفى بالإجراءات المتبعة، وإدخال المعاملات والبيانات، من خلال النافذة الموحدة ومتابعة شؤونهم، فضلاً عن تخفيف معاناتهم، وتقديم المعلومات الخاصة بالمساعدات المادية والعينية لذوي المتوفين المعسرين، ويشمل التحسين تسهيل إجراءات خيم العزاء بالتعاون مع الجهات المعنية.

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مبادرة، تم اعتمادها خلال عام 2018، لتحسين خدمات حكومية مشتركة.