شرطة العين تدشّن قاعة «زايد للمعرفة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتح مدير مديرية شرطة منطقة العين، العقيد مبارك سيف السبوسي، قاعة زايد للمعرفة في مبنى المديرية، ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها شرطة أبوظبي للتواصل الداخلي، ونشر وإدارة المعرفة بين المنتسبين في المديرية.

وأوضح السبوسي أن من أهم أهداف القاعة استثمار المعلومات والمعرفة الضمنية، بالإضافة إلى توثيق أفضل الممارسات المتميزة للمنتسبين كدليل عمل، ونشرها بين زملائهم في مختلف المجالات الإدارية والمرورية والأمنية المختلفة، ونشر الثقافة عن الظواهر الأمنية، وطرق مكافحتها والتغلب عليها، في إطار تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار ونشر الطمأنينة في المجتمع.