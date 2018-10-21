مواقف جديدة في النهدة بالشارقة تخضع للرسوم

المصدر: الشارقة - وام

أكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية الشارقة، علي أحمد أبوغازيين، إخضاع مواقف جديدة في منطقة النهدة للرسوم من خلال تركيب 150 جهاز موقف ذكي، تخدم 4500 موقف مرحلةً أولى. وقال إن الخطة المقبلة تتضمن إخضاع مواقف في منطقة الشارقة الصناعية للرسوم، إلى جانب استكمال مواقف منطقة مويلح.

وأضاف أن المرحلة الثانية من تركيب أجهزة المواقف ستكون لتحديث الأجهزة الحالية وتحويلها إلى ذكية.

وأكد أبوغازيين وجود 1060 جهاز مواقف تغطي 32 ألف موقف في مدينة الشارقة، ويشرف عليها 150 موظفاً من كوادر التفتيش، لافتاً إلى حرص البلدية على توفير المواقف لجميع مرتادي الإمارة في كل وقت ومكان، لمنع سوء استغلالها والوقوف فيها لفترات طويلة.

1060

جهاز مواقف،

تغطي 32 ألف

موقف في مدينة

الشارقة.