شرطة دبي تحصل على الفئة البلاتينية من «الجودة الأوروبية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت شرطة دبي بجائزة المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) ضمن الفئة البلاتينية، في العاصمة النمساوية فيينا، وهي أول مؤسسة شرطية في العالم تفوز بالجائزة، لتحقيقها أعلى معدلات المؤشرات التنافسية عبر تبنّي أحدث الحلول الذكية والتطبيقات التكنولوجية، وتوظيفها الإبداع والابتكار في بسط الأمن والأمان وتقديم الخدمات وتحقيق السعادة، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أن «شرطة دبي حققت أعلى مؤشرات الأداء المؤسسي في الأمن، وانخفاض معدلات الجريمة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث، إلى جانب الكفاءة العالية التي تشهدها بيئتها الشرطية في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد، والمبادرات الإبداعية وتطويع التقنيات والذكاء الاصطناعي لتيسير حياة الناس، متقدمة بذلك على أجهزة شرطية عالمية، والجوائز التي نحصدها هي خير دليل على ذلك»، مثمناً جهود فرق العمل التي حرصت على تطبيق معايير التميز المستدام وفق منهجيات مدروسة، واستراتيجيات وخطط محددة بما يحقق الرؤى الوطنية في السعادة والتميز والريادة والابتكار، حتى غدت شرطة دبي نموذجاً يحتذى به بين الأجهزة الشرطية والأمنية على مستوى العالم.

وبيّن أن جائزة المؤسسة الأوروبية للجودة إنجاز جديد يُضاف إلى إنجازات شرطة دبي في التميز المستدام، مؤكداً أن القيادة لم تدخر جهداً لتوفير الأدوات اللازمة والمعايير العالمية لتحفيز مؤسساتها ودوائرها الحكومية، ومنها شرطة دبي، بهدف تبني مفاهيم جديدة أكثر تطوراً وحداثة، وتطبيقها على أعلى مستوى بما يحقق السعادة للمواطنين والمقيمين والزوّار.

وأوضح أن الموظفين في شرطة دبي على اختلاف تخصصاتهم يعملون وفق منظومة ممنهجة، وبحرفية عالية وتفانٍ وإخلاص، وضمن فريق عمل واحد، لمواكبة رؤى واستراتيجيات القيادة وتطلعاتها، بما يحقق أهداف رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وخطة دبي الاستراتيجية 2021، حتى أصبحت شرطة دبي نموذجاً لترسيخ الأمن والأمان والعدالة وركائز الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة لأي مجتمع. وأكد المري أن شرطة دبي تؤمن بضرورة مواكبة سرعة التطور التقني في جميع القطاعات الأمنية، وسرعة التحول الذكي وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في المجالات كافة، سواء الجنائية أو المرورية أو الخدمية وغيرها، مشيداً بطموح كوادرها للوصول الى أعلى التخصصات وأرفع المستويات العلمية. وبيّن مساعد القائد العام للتميز والريادة في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، أن جائزة تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة تُعد إطاراً فاعلاً للمؤسسات، وذلك بهدف التأكد من أدائها وفاعليتها الحقيقية ومساهمتها المهنية، عبر توفير لغة عامة لتمكين تبادل الأفكار والمعلومات داخل المنشأة وخارجها.