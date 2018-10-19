سُحب ركامية وأمطار «نهارية» حتى الأحد

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

‬توقّع المركز الوطني للأرصاد تكوّن السحب على مناطق متفرقة من الدولة، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع تطور بعضها إلى سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على فترات، خصوصاً نهاراً، لافتاً إلى أن الجبال الشرقية للدولة ستساعد على تكوّن السحب الركامية الممطرة متفاوتة الشدة.

وأرجع المركز تكوّن السحب إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من البحر الأحمر في اتجاه الدولة، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو الوسطى، يعمل على تدفق كميات كبيرة من بخار الماء من بحر العرب والخليج العربي، مشيراً إلى أن الرياح ستنشط مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً في المناطق المكشوفة، مع احتمال أن يضطرب البحر في الخليج العربي أحياناً، مع وجود السحب الركامية.

ودعا إلى ضرورة مراعاة الحيطة والحذر أثناء القيادة في حال سقوط الأمطار، خصوصاً مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، ناصحاً بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات، وبأخذ الحيطة عند ارتياد البحر، بسبب اضطرابه أحياناً في الخليج العربي.

وتوقّع المركز أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق مختلفة، تتخلله بعض السحب الركامية الممطرة، لافتاً إلى أن الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏س، تصل إلى 45 كم/‏س، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع السحب، فيما يظل البحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسطاً في بحر عمان.

وعن حالة الطقس غداً، أفاد المركز بأنه سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق مختلفة، تتخلله بعض السحب الركامية الممطرة، خصوصاً على بعض المناطق الغربية والشرقية، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تراوح بين 20 و30 كم/‏س، تصل إلى 42 كم/‏س، كما تظل مثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع السحب، منوهاً إلى أن البحر سيظل متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الأحد سيكون غائماً جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تراوح بين 20 و30 كم/‏س، تصل إلى 40 كم/‏س، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً شرقاً، بينما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس يوم الإثنين سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، خصوصاً شرقاً وشمالاً، والرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تراوح بين 15 و25 كم/‏س، تصل إلى 35 كم/‏س، بينما يصبح البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.