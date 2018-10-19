شرطة عجمان تدشّن مبادرة «علَّمَني زايد»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ضمن مبادرات «عام زايد»، التي ينظمها مكتب المفتش العام بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمبادرات وزارة الداخلية، دشَّن قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، مبادرة «علَّمَني زايد» في معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة عجمان.

وجاءت المبادرة بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ«عام زايد»، احتفاءً بالقائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبقيمه النبيلة السامية التي تحلّى بها وورثها شعبه من بعده.

وحضر التدشين نائب المفتش العام، العميد الدكتور جاسم إبراهيم المنصوري، ونائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، العميد علي حميد المسيبي، ومدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، العميد علي عبيد الشامسي، ومدير معهد تدريب الشرطة، العقيد الشيخ عبدالله بن سعيد النعيمي، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد في شرطة عجمان.

ودوّن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي عبارات تؤكد القيم والمبادئ التي اكتسبها أفراد المجتمع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قائلاً إن مبادرة «علَّمَني زايد» هي إحدى المبادرات المميّزة والفعالة التي تدعم وتعزّز نهج القيادة الحكيمة في ترسيخ قيم الشيخ زايد وحكمه ومأثوراته في نفوس أبناء الإمارات والمقيمين فيها، لتكون بمثابة نور تهتدي بها الأجيال في مسيرة الرقي والرفعة للدولة.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة «علَّمَني زايد» هي كتاب إلكتروني لتدوين أبرز ما اكتسبه أفراد المجتمع من العِبَر والمبادئ والقيم التي عُرف بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمليئة بالحكمة والاحترام والعزيمة والإرادة والوفاء والانتماء للوطن، والاستعداد للتضحية من أجله بكل غالٍ، إضافة إلى دور المغفور له في بناء الدولة، وإنجازاته المحلية والعالمية.