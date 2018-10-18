تخطيط الشارقة تعرض حزمة معاملات الكترونية جديدة تختصر 70% من وقت المراجعين بجيتكس 2018

المصدر: الإمارات اليوم- الشارقة

عرضت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة عبر منصتها المشاركة ضمن جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018 باقة جديدة لمعاملاتها الالكترونية تهدف لإنجاز 6 خدمات أساسية كخدمة واحدة، بحيث يتم تقديم الخدمات في وقت واحد وبشكل متوازي إلي مختلف الإدارات المختصة بالمعاملة ، ما يوفر 70% من الوقت لنفس الخدمات فيما سبق.

وصرح رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة المهندس خالد بن بطي المهيري بأن الدائرة تقوم حالياً بإعادة هيكلة معظم المعاملات في الدائرة واختصار انجاز تنفيذ المعاملات بما يتوافق مع التحديثات التي تمت بتكامل تام مع نظم المعلومات الجغرافية، واستحداث خدمات ذاتية تعزز من سعىي الدائرة الى انجاز معظم معاملاتها بشكل فوري.

وأكد أن تطوير هذه الخدمات وجمعها في باقة واحدة، يأتي انطلاقاً من رؤية الدائرة وسعيها الدؤوب إلى اختصار وقت إنجاز الخدمات وتقديمها الكترونياً للسادة المراجعين، مؤكداً على التزام الدائرة بمواصلة الريادة لتقديم الخدمات الحديثة والمتطورة لمراجعيها، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تمثل قيمة مضافة لمستخدميها، حيث أنها صُممت لتلبي احتياجات المراجعين وفق أحدث الممارسات العالمية بهذا المجال.

وتابع "يستطيع المتعامل الآن تقديم معاملة تجديد الخارطة وطلب كل من بيان التخطيط العمراني وشهادة تحديد الرصيف وخارطة زوايا وأقطار وشهادة فحص التربة وشهادة احداثيات الطيران المدني بشكل اختياري لأي منهم ويتم بناءً على الاختيار دفع الرسوم كاملة ويتم تجديد الخارطة وتوزيع المعاملات بشكل متوازي للمعنيين لإصدارهم بنفس الوقت واستلام المنتج النهائي الكترونيا".

كما ثمن جهود فريق تطوير الخدمات وإدارة تقنية المعلومات والبوابة الالكترونية والذي قام بتطوير هذه الخدمات وجمعها في حزمة واحدة تلبيةً لاحتياجات المراجعين، مشيداً بسرعة انجاز الخدمات الذاتية وتضافر جميع الإدارات المعنية بإنجاز المهام الموكلة إليها لإخراج المنتج النهائي بأعلى معايير الدقة والإتقان، لافتاً إلى حرص الدائرة على الاستفادة من التجارب الدولية للتطوير، واستلهام الافكار الجديدة لتحديث خدماتها.

ومن جهته لفت مدير إدارة تقنية المعلومات والبوابة الالكترونية المهندس محمد الظفيري إلى أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتوجيهات سعادة رئيس الدائرة بالتسهيل على المتعاملين والإسراع في انجاز معاملاتهم وتحسين مؤشرات الأداء لجميع الإدارات، ما كان له عظيم الأثر في تقليص مدة انجاز جميع هذه المعاملات من عشرة أيام عمل الى ثلاثة أيام عمل على الأكثر.

وأوضح الظفيري أن دائرة التخطيط والمساحة تهدف إلى الارتقاء بأدائها إلى أعلى المستويات عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبلورتها داخل مجتمع متقدم قائم على المعرفة، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار جميع شرائح المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب الهمم في تقديم أنسب وأفضل الخدمات.

ومن جهته ذكر نائب مدير إدارة تقنية المعلومات والبوابة الالكترونية المهندس يوسف عبد الله ال على أن الدائرة عملت كذلك على تقليل ما أمكن من المرفقات لتسريع خط سير المعاملات، وتقليل عدد الزيارات الى الدائرة، مشيرا إلى أن الدائرة تقوم من خلال الاستبيانات بقياس رضا المتعاملين وأخذ الآراء ودراسة المقترحات وتنفيذ ما أمكن منها، حيث أن أهمية الخدمات الالكترونية والذكية والذاتية تكمن في عدد مستخدميها وقبولهم لها، وصولاً إلى تحقيق إسعاد المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بأقل جهد وفي أسرع وقت.