«عابر» يحافظ على حقوق المشاة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نظام «عابر» الذكي، الذي هدف إلى رصد المركبات التي تتعدى على حقوق المشاة، وتصويرها لتنظيم حركة سلسة لعابري الطريق من الأماكن المخصصة للمشاة.

وكشفت شرطة أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، عن «أثير واحد»، وهو جهاز الدورية المتحركة الذي يدعم العمليات الشرطية في الميدان، وعن نظام ثالث يحمل اسم «معين» يعرض لأول مرة في المنطقة، وهو خاص بخدمة النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأوضح مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، العميد مهندس ناصر سلطان اليبهوني، أن شرطة أبوظبي تحرص على المشاركة سنوياً في «جيتكس» لعرض أحدث التطبيقات والحلول التقنية الأمنية المتكاملة التي تواكب أحدث الممارسات والمبادرات والخدمات الذكية التي يتم تقديمها للجمهور.