«الرقابة الغذائية» يغلق محل «حلويات» في العين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قراراً بإغلاق إداري لمحل حلويات الكروان، في مدينة العين، نظراً إلى عدم اتباعه الاشتراطات الصحية، ما يترتب عليه خطورة على الصحة العامة للمستهلكين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، ثامر القاسمي، إن الإغلاق يأتي نتيجة تكرار المخالفات التي تم تحريرها من قِبَل مفتشي الجهاز في زيارات سابقة، ولم يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مؤكداً أن الإغلاق الإداري سيستمر حتى يتم تصويب أوضاع المنشأة.

وأوضح أن أسباب الإغلاق تمثلت في عدد من المخالفات، منها عدم التزام مسؤول المنشأة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الآفات، ما ترتب عليه انتشار الحشرات في مناطق تحضير الغذاء، ووجود منتجات لا تحمل تاريخ صلاحية من إنتاج المخبز، بالإضافة إلى وجود بعض المنتجات التالفة مخزنة في المخبز من دون الإشارة إليها بذلك، كذلك عدم توافر وثائق وسجلات للنظافة والصيانة.

وأكد القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات يأتيان في إطار جهود الجهاز التفتيشية، لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن جميع المنشآت، على اختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع للجولات التفتيشية الدورية، الرامية إلى التأكد من تقيدها بكل اشتراطات السلامة الغذائية.