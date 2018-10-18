مكتوم بن محمد يطلع على جهود دوائر دبي نحو التحول الذكي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على أحدث التقنيات الذكية المطبقة عالمياً في المجالات والقطاعات كافة، التي تعرض حالياً في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، الذي تختتم أعماله اليوم، بعد أن استقطب أكثر من 4000 شركة من نحو 100 دولة ضمن أكبر دورة في تاريخ المعرض.

- مكتوم بن محمد تابع آلية عمل «الممر الذكي» في مطارات دبي، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً ودخل بالفعل المرحلة التجريبية. - نائب حاكم دبي اطلع على أحدث مراحل تطور العمل القضائي والحلول التقنية المستخدمة لدعمه، وتابع بثاً مباشراً من «مركز فض المنازعات الإيجارية».

وقام سموه أمس بزيارة مجموعة من أجنحة معرض «جيتكس 2018»، مستهلاً زيارته بمنصّة «اللجنة العليا للتشريعات»، حيث اطلع سموه على جهود اللجنة في مواكبة توجهات دبي نحو التحوّل الذكي وتنفيذ رؤية القيادة في تبنّي أحدث الحلول التقنية من أجل ضمان أرقى مستويات الأداء ضمن شتى القطاعات.

وتعرّف سموه إلى نظام الرقابة التشريعية الذي سيُطبّق مطلع العام المقبل، ويمثل دفعة مهمة من شأنها تعزيز الدور الرقابي على تطبيق التشريعات على الوجه الأمثل، وهو منصة متكاملة لإدارة الرقابة التشريعية في الجهات الحكومية، وفق آلية متطورة تتكامل مع الأنظمة الإلكترونية الذكية بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

ثم تفقَّد سموه منصة برنامج «الشيخ زايد للإسكان»، حيث تعرف من خلال القائمين عليها إلى نظام «سديم المعرفة» التفاعلي المبتكر، الذي يوفر معلومات متكاملة عن البرنامج والخدمات التي يقدمها للمواطنين، كما اطلع سموه على الخطط المستقبلية للبرنامج.

خدمات متطورة

وتوقّف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند منصة القيادة العامة لشرطة دبي التي تعرض أحدث خدماتها الذكية، واستمع إلى شرح حول «مركز الشرطة الذاتي القيادة» الذي يوفر جميع خدمات مركز الشرطة، ويوفر على الجمهور عملية الانتقال إلى مراكز الشرطة، حيث ينتقل المركز الذكي الجديد بكل خدماته إلى مواقع خدمة الجمهور. وكذلك خدمة المساعد الافتراضي «آمنة» التي توفر للجمهور الوقت وتختصر عليهم تقديم المعاملات بأسلوب أكثر سرعة وفعالية، من خلال الدخول على الصفحة الرئيسة لتطبيق شرطة دبي الذكي.

كما تعرف سموه إلى خدمة النظارة الذكية «راصد» التي تستخدم تقنية التعرف على الوجوه لرصد الأشخاص المطلوبين والمشتبه فيهم، من خلال قاعدة بيانات تتعرف إلى ملامح الوجه، وترسل إشعاراتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كما يتمكن المركز من إنجاز معاملات الجمهور عبر الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وزار سمو نائب حاكم دبي منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث تابع سموه آلية عمل «الممر الذكي» في مطارات دبي، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً ودخل بالفعل المرحلة التجريبية في مطار دبي، حيث يتم تطوير التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتستخدم قواعد بيانات المسافرين مع التحقق من شخصية المسافر عن طريق بصمة العين، بما يساعد على تسهيل وتسريع عملية المرور عبر منطقة الجوازات في مطار دبي دون الحاجة إلى استخدام أي وثائق سفر كالجوازات وبطاقات الهوية وغيرها أو بطاقة صعود الطائرة، كما هي الحال في استخدام البوابات الذكية.

تعزيز الثقة

وتوقّف سموه عند منصة مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، حيث اطلع على أحدث مراحل تطور العمل القضائي والحلول التقنية المستخدمة لدعمه ورفع مستوى كفاءته حالياً، كما تابع سموه بثاً مباشراً من «مركز فض المنازعات الإيجارية» في دبي كأول تجربة واقعية في هذا المجال، واطلع سموه كذلك على خدمة «صحيفة الحالة الإيجارية» التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وتهدف إلى تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين، والحد من المنازعات التي قد تنشأ بينهما ويمكن من خلالها الاستعلام عن المستأجر، والاستعلام عن المؤجر، والاستعلام عن حالة الطلب، وتعرف سموه كذلك إلى «المسبار القضائي» وهي محكمة متكاملة تعمل من دون طاقم قضائي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للحصول على الحكم ذاتياً دون قضاة.

ثم قام سمو نائب حاكم دبي بتفقّد عدد من منصات المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يضمها جناح دبي الذكية، حيث اطلع سموه على أحدث الخدمات الإلكترونية والذكية المُقدَّمة عبر كل من: بلدية دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والإمارات للمزادات.

التحوّل الذكي

واستمع سموه إلى شرح حول تجارب استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وحكومة بلا ورق، والهوية الرقمية التي تأتي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، ونظام «GRP»، ومؤشرات نظام التوريد المالية وتحليل نظم تخطيط موارد المعلومات الحكومية والمؤشرات الذكية للموارد البشرية.

إلى ذلك، زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة «نداء» مؤسسة الاتصالات المتخصصة حيث اطلع سموه على أهم خدمات هذه المؤسسة المتمثلة في نظام «التوعية الآنية الذكي»، الذي يضمن استجابة سريعة وفعالة للكوارث الطبيعية والحالات الطارئة. واختتم سموه جولته بزيارة منصة إنجازات إحدى شركات مبادلة، التي تعرف خلالها إلى خدمة «حصّنتك» التي تعد ثمرة تعاون الشركة مع وزارة الداخلية.