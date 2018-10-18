تخريج دفعة «عام زايد» في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل تخريج دفعة «عام زايد» 2018 لخريجي جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في مقريها في أبوظبي والعين، التي شملت 360 طالباً وطالبة من برامج البكالوريوس والماجستير والدبلوم المهني في التدريس.

وهنأ الشيخ نهيان بن مبارك الخريجين في كلمة له بهذه المناسبة، على ما حققوه من نجاح، مشيراً إلى أنهم محظوظون لأنهم يتخرجون في «عام زايد الخير» مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها الحديثة، ومؤكداً أن عليهم واجبا ومسؤولية كبيرين، يتمثلان في ضرورة تأكيد المبادئ السامية، والقيم النبيلة، التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما حث وزير التسامح الخريجين من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية، التي تنوّعت ما بين الهندسة والصيدلة والقانون والتربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأعمال والاتصال والإعلام، على أن يكونوا قوة دفع إيجابية لتحقيق مبادئ التسامح والتعايش والرخاء، والتنمية، والسلام في المجتمع.

من جانبه، قال المدير المفوض لجامعة العين، الدكتور نورالدين عطاطرة: «نفخر بتخريج جيل جديد من الشباب الواعي المثقف» منوها بما حققه الطلاب الخريجون من نجاح في مسيرتهم العلمية. وأضاف أن «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون وجود قيادة ذات رؤية قادرة على استشراف المستقبل».

وبدوره، أعرب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي، عن سعادته بتخريج دفعة «عام زايد»، مؤكداً أن «هؤلاء الخريجين يحملون رسالة العلم والمعرفة والقيم والأخلاق وعزيمة الشباب».

يذكر أن خريجي جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ينتمون إلى مختلف البرامج الأكاديمية، وجاءت هذه الدفعة حاملة لشعار «عام زايد» اعتزازاً بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وترسيخاً لقيمه ومبادئه العظيمة.