اعتماد 54 مليوناً و680 ألف درهم لسداد مديونية عدد من الحالات في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة مبلغ 54 مليونا و680 ألف درهم لسداد مديونية عدد من الحالات المعروضة عليها وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وقال رئيس الديوان الأميري رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة راشد أحمد بن الشيخ إن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ 17 مبلغ 54 مليونا و680 ألف درهم لسداد مديونية عدد من الحالات من فئات المطلوبين قانونيا والمحكوم عليهم بقضايا مالية والغارمين والمعسرين والمتوفين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ 17 بلغ 591 مليونا و990 ألفا و153 درهما وبلغ مجموع المستفيدين 1208 حالات.