خبراء يطالبون بمنظومة عربية موحدة لمواجهة «الذباب الإلكتروني»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكد مسؤولون وخبراء ومتخصصون في مجال الإعلام وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والاتصال الحكومي، أهمية دور الإعلام الوطني في مواجهة الشائعات والأكاذيب والمؤامرات، التي تروج لها الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يعرف بـ «الذباب الإلكتروني»، محذرين من خطر الإعلام العميل والمتآمر، الذي يستهدف زعزعة استقرار وأمن المجتمعات العربية.

وطالب الخبراء بمنظومة عربية مشتركة في مواجهة هذه التحديات، خصوصاً في المرحلة الراهنة، التي تشهد تنامياً ملحوظاً في الأزمات والمخاطر التي تلقي بظلالها السلبية على جميع دول المنطقة.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لـ«الملتقى الإعلامي للمخاطر والتهديدات»، الذي نظمته «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» في أبوظبي، تحت شعار «المنظومة الإعلامية في مواجهة المخاطر».

وسلّط المشاركون الضوء على الدور الذي لعبته قناة الجزيرة القطرية، وتأثيرها السلبي في الأمن القومي العربي، من خلال ترويجها للأكاذيب ضد الدول العربية، ونشر خطابات الجماعات الإرهابية، وتأثيرها في الوعي العربي.

وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، أن «شعور كل فرد يقيم على أرض الإمارات بالأمن والطمأنينة، هو غاية عظمى وأولوية لا فصال فيها أو تهاون، ولأجلها يعمل قادة الدولة ورجال الأمن على مدار الساعة، لينعم الجميع، مواطنين ومقيمين، بهذا الشعور الذي أصبح عزيزاً في منطقة ملتهبة ومليئة بالتوترات وعدم الاستقرار».

وأشار البواردي إلى أهمية «دور الإعلام في توجيه الرأي العام قبل وأثناء الأزمات»، مشدداً على أن «الرسائل الإعلامية هي التي تستطيع العبور بأفراد المجتمع إلى بر الأمان، ونشر الطمأنينة في نفوسهم وتُوجههم للتعامل الأمثل معها».

ولفت إلى أن «جهود مواجهة الأزمات والكوارث تعد عملية أساسية لاستمرار حالة الاستقرار، حتى في أشد الأوقات صعوبة، ولم تعد ممكنة الآن في ظل تطور تكنولوجيا الاتصال في إدارة الأزمات والكوارث من دون ذراع إعلامية نشطة واستباقية».

من جانبه، قال وزير شؤون الإعلام، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، علي بن محمد الرميحي، في كلمته، إن وسائل الإعلام والاتصال تشهد بجميع أشكالها، التقليدية والحديثة، تطورات متلاحقة وغيـر مسبوقة، ولم تعد وسائل الإعلام مجرد قنوات لنشر الأخبار وتداول المعلومات أو الترفيه، بل ‏تحولت إلى صناعة عالمية ضخمة ومؤثرة.

وأشار الرميحي إلى أبرز مؤشرات الإعلام كصناعة عالمية قائلاً «تزايد الإنفاق العالمي على الإعلام بنسبة إلى 1.7 تريليون دولار أميركي ‏سنوياً، يمثل الإعلام الإلكتروني أو الرقمي نسبة 45% منه، وارتفعت أعداد القنوات الفضائية الخاصة، من بينها 963 قناة عربية خاصة، تمثل نسبة 86% من إجمالي القنوات الفضائية العربية».

وأكد الرميحي أهمية أن تكون لدينا منظومة إعلامية متكاملة لمواجهة خطر الإعلام المتآمر والعميل عبر نقل الحقيقة سريعاً وليس ردود الأفعال، مؤكداً أن الشعوب العربية اليوم ترى حجم المؤمرة على المملكة العربية السعودية والخليج العربي والوطن العربي الأكبر، وهذه الهجمة غير الأخلاقية من خلال منظومة إعلامية استمرت لأكثر من 20 سنة، كان الشارع العربي مغيباً عنها.

ولفت الانتباه إلى أن منطقتنا الخليجية والعربية، بحكم قيمتها التاريخية والدينية، وأهميتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي والاستراتيجي، من أكثر مناطق العالم تعرضاً للتهديدات والمخاطر والأزمات، وفي مقدمتها تنامي خطابات التطرف والكراهية، والتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية، الرامية إلى زعزعة أمننا واستقرارنا، والمساس بهويتنا الثقافية والحضارية، لاسيما منذ قيام «الثورة الخمينية» عام 1979، ودعم إيران للأحزاب الإرهابية وتمويلها للأنشطة التخريبية.

ولفت إلى دراسة لدائرة المطبوعات الأردنية عام 2009 عن الجزيرة القطرية، وتغطيتها للحرب على غزة، بأن «الجزيرة فتحت شاشتها يومياً للمتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي والمتحدث الرسمي للخارجية الإسرائيلية ومعلقين إسرائيليين، لتقديم تبريرات عاطفية لعدوانهم على الشعب الفلسطيني الشقيق، من وجهة نظر إسرائيلية بحتة، واستخدمت (الجزيرة) الإنجليزية كلمة (قتيل) للفلسطيني، وتسميه شهيداً في (الجزيرة) العربية».

وقال المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور جمال محمد الحوسني، إن «الملتقى الإعلامي للمخاطر والتهديدات في دورته الثانية، يهدف إلى تعزيز المعرفة بإدارة الأزمات إعلامياً، والشراكة والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتسليط الضوء على عدد من القضايا، بالإضافة إلى عوامل النجاح في إدارة الأزمات، والإعلام الوطني رسالة ومنهجية، والاستعداد والتخطيط الإعلامي للتصدي الناجح للأزمة أو الكارثة».

193 مليون مستخدم

قال وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، علي بن محمد الرميحي، إن من ضمن المؤشرات الإعلامية الحديثة زيادة أعداد مستخدمي شبكات الإعلام الاجتماعي إلى 37% من سكان العالم، من بينهم 193 مليون مستخدم عربي، يشكلون قرابة نصف سكان الوطن العربي.