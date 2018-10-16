"طرق دبي" تمنح 500 درهم لركاب المواصلات العامة

المصدر: هنادي ابو نعمة – دبي

طرحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عرضا تشجيعيا يمنح ركاب المواصلات العامة 500 نقطة فور تسجيلهم في برنامج "نول بلس"، وهو ما يعادل 500 درهم تحفظ في رصيد البطاقة، وذلك في حال قاموا بتسجيلها خلال أيام معرض جيتكس وقبل 10 نوفمبر المقبل.

واطلقت الهيئة خدمة "نول بلس"، ضمن مشروعاتها المشاركة في اعمال معرض "جيتكس"، وهو أول برنامج لجمع نقاط الولاء على مستوى المنطقة العربية يستهدف فئة مستخدمي المواصلات العامة، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من تلك النقاط في اعادة شحن بطاقاتهم المستخدمة لركوب وسائل النقل العامة المختلفة ، وذلك في خطوة تهدف الى تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي التي بدورها تصب في خدمة اهداف التنمية المستدامة للمجتمعات.

وقال مدير ادارة التحصيل الالي في الهيئة خالد العوضي لـ "الامارات اليوم"، ان البرنامج يؤهل أي مستخدم لبطاقة نول المستعملة في دفع رسوم المواصلات العامة وعدد من الخدمات الاخرى من الاستفادة من مزايا برنامج الولاء بمجرد تسجيلها في برنامج "نول بلس" من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

وقال العوضي ان أي عملية اقتطاع من الرصيد الموجود في البطاقة لدفع الرسوم يسجل مقابلها نقاط يمكن الاستفادة منها اما في شحن رصيد نفس البطاقة وكل البطاقات المسجلة بنفس الحساب اوشحن بطاقة أخرى مسجلة في حساب آخر.

وتتضمن الخدمات التي يمكن الدفع لرسومها بالإضافة الى ركوب وسائل المواصلات العامة، كل من رسوم مواقف المركبات العامة ودخول الحدائق ومتحف الاتحاد، وكذلك متاجر زووم التي يقدر عددها ب 7 آلاف متجر.