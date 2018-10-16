70 شاشة تفاعلية ذكية بـ 7 لغات تُحَدّث عن بعد في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد رئيس رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد جاسم المدفع خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر، أن الشارقة تتمتع بالكثير من المعالم المميزة من متاحف وسياحة بيئية وتحارب تراثية وثقافية، مشيراً إلى أن الهيئة توفر 70 شاشة تفاعلية ذكية بـ 7 لغات ويتم تحديثها بشكل دوري عن بعد في مختلف المناطق.

‏وتابع المدفع: يتوفر في مطار الشارقة أكثر من شاشة، ويستطيع القادمون التعرف عليها من خلال مسح شاشة الهاتف المتحرك على الشاشة، حيث سيتم تلقائياً تنزيل جميع المعلومات على الهاتف الخاصة بالرحلات والخدمات، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على توفير شاشات خارجية ستكون في مواقع سياحية مثل واجهة المجاز ، والقصباء، ومركز مليحة ، والمناطق القديمة وغيرها من المناطق الحيوية في الإمارة.