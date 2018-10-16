«الصحة» تفوز بجائزة الابتكار التقني

المصدر: وجيه السباعي ــ دبي

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، بجائزة الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن مشروعها الخاص بالفحص المبكر لأمراض القلب عند حديثي الولادة، ضمن جوائز «HIMSS-Elsevier» الرقمية للصحة في الشرق الأوسط لعام 2018.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف محمد السركال، إن الفوز بالجائزة يعتبر دليلاً على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارات في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية باستخدام التقنيات الحديثة والأجهزة الرقمية العالمية.

وأكد الدكتور السركال، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الجائزة على هامش معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، أن مشروع الفحص المبكر لأمراض القلب عند حديثي الولادة جاء تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة بتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة وتطوير نظم المعلومات الصحية وفق معايير عالمية.