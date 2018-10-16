15 شركة تكنولوجيا فضاء ضمن قائمة مسابقة «تحدي الابتكار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن اختيار القائمة الأولية لمسابقة «تحدي الابتكار»، التي أطلقها المركز أخيراً، وتضم 15 شركة تكنولوجيا فضاء ناشئة، في إطار مشاركة المركز في فعاليات «جيتكس فيوتشر ستارز»، الذي يعد من أكبر الفعاليات للشركات الناشئة وروّاد الأعمال في المنطقة، ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع انعقاد «أسبوع جيتكس للتقنية 2018». ويتيح المركز لهذه الشركات، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات النهائية، فرصة عرض مشروعاتها وأفكارها الإبداعية والمبتكرة، في مجالات تشمل تطوير الأنظمة الفضائية والأقمار الاصطناعية، وتطوير أنظمة التحليل وتطوير التطبيقات، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير أنظمة متقدمة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لدعم استراتيجية المريخ 2117. وتتنافس هذه الشركات في ما بينها لاختيار ما بين سبعة وثمانية مرشحين، سيقدمون في المرحلة الأخيرة من المسابقة عروضاً تعريفية حول مشروعاتهم أمام لجنة تحكيم، لتقييمها واختيار ثلاث شركات ناشئة ستفوز بجوائز مالية قيمة.