تطبيق حواري رقمي عبر الهواتف الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق تطبيق «المعرفة للجميع» لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، منصة حوارية لافتة على الهواتف الذكية، ضمن فعاليات معرض أسبوع جيتكس للتقنية، الذي تقدمه المؤسسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز مجتمعات وسياسات قائمة على المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، إن مشاركة المؤسَّسة في أسبوع جيتكس للتقنية، يأتي بهدف الإسهام بابتكار حوار فعَّال، ورفع مستوى الوعي بأهمية المعرفة.

وأضاف: «نستعرض من خلال مشاركتنا في الحدث وسائل متطورة، وخدمات ذكية، تعمل على توسيع دائرة نشر المعلومات المعرفية التي أنتجتها مبادرات مشروع المعرفة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المختصين والمعنيين وصنّاع السياسات من جميع أنحاء العالم».

وتقدم المؤسَّسة من خلال مشاركتها في «جيتكس» مستجدات «مكتبة دبي الرقمية وحلول المحتوى الرقمي»، وهي تحتوي حالياً على مليوني مادة رقمية، تشمل صحفاً ومجلات وكتباً ودراسات، إضافة إلى البحوث والمواد التراثية، ومحتوى وسائط متعددة.

وتسلط المؤسَّسة الضوء كذلك على مشروع «مكتبة زايد»، الذي أطلق بالتزامن مع «عام زايد»، بهدف توثيق كلِّ ما كتب أو نشر عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.