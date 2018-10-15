«مبادرات رئيس الدولة» تعتمد حزمة من المشروعات الجديدة

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة»، حزمة من المشروعات الجديدة، ضمن مبادرات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي، برئاسة مدير عام ديوان صاحب السموّ ولي عهد أبوظبي، جبر محمد غانم السويدي، حيث ناقشت اللجنة أهم مستجدات سير العمل في بعض المشروعات الجارية، ضمن مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، محمد عبدالله الرميثي، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، راشد العامري، ومدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، محمد محمد صالح، ووكيل وزارة تطوير البنية التحتية، حسن جمعة المنصوري، ووكيل دائرة الطاقة، محمد جمعة بن جرش الفلاسي، ومدير مكتب شؤون المبادرات، المهندس علي جاسم المزروعي.