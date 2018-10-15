شرطة دبي تكشف عن دورية «غيّاث» ذاتية القيادة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفقد القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في معرض جيتكس للتقنية 2018، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تتضمن 14 مشروعاً ذكياً وتقنياً، ومركبات متطورة وطائرات من دون طيار، إلى جانب دورية «غيّاث» ذاتية القيادة.

وأكد المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض المهم، وتقدم فيه مختلف الدوائر الحكومية أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة تلبي توقعات وطموحات القيادة.

وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن دورية «غيّاث» الفريدة من نوعها على مستوى العالم، وتحتوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري.

وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي العميد خالد ناصر الرزوقي، أن السيارة ذاتية القيادة سيتوافر فيها أيضاً العديد من الخدمات الذكية الخاصة بالمتعاملين الذين يستطيعون الحصول عليها من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، مبيناً أن السيارة الذكية تعتبر حالياً في المرحلة التجريبية وسيتم توفيرها في المناطق السياحية.