«لبان» يتحوَّل إلى عاصفة مدارية.. و«الأرصاد»: لا تأثير له في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

قال المركز الوطني للأرصاد إن الإعصار المداري «لبان» تحول إلى «عاصفة مدارية» في غرب بحر العرب، وموقعها عند خط عرض 14.7 درجة شمالاً، وخط طول 57.3 درجة شرقاً، وتبعد 430 كيلومتراً شرق - جنوب شرق صلالة، وعلى بعد 430 كيلومتراً شرق - شمال شرق سقطرى، وتتحرك بسرعة خمسة كيلومترات في الساعة، وتراوح سرعة الرياح حول مركز العاصفة بين 100 و118 كيلومتراً في الساعة، تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وتوقع، في بيان أمس، استمرار العاصفة المدارية في التحرك باتجاه السواحل العمانية واليمنية، خلال الساعات الـ24 المقبلة، إذ تقدر سرعة الرياح حول مركز العاصفة بما بين 110 و118 كيلومتراً في الساعة، مرجحاً أن يدخل مركز العاصفة اليابسة الأحد المقبل.

وجدد المركز تأكيده عدم تأثر الدولة بشكل مباشر بالحالة المدارية للعاصفة المدارية، خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وقال إنه يتابع عن كثب وضع الإعصار على مدار الساعة، والوقوف على آخر المستجدات، مشدداً على ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه، وعدم تداول أي شائعات.

إلى ذلك، توقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، يصبح غائماً جزئياً إلى مغبر أحياناً على المناطق الشرقية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً بعد الظهر، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. وقال المركز في نشرته اليومية، أمس، إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 18 - 28 كم/‏ ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم/‏ ساعة أحياناً.

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:24، والثاني عند الساعة 04:33، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 09:00، والثاني عند الساعة 22:04. وأفاد بأن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:40، والثاني عند الساعة 01:07، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:17، والثاني عند الساعة 06:58.