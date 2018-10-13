المرزوقي رئيساً للمجلس العالمي لشباب الإمارات في أميركا

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلن مكتب وزيرة الدولة لشؤون الشباب، عن اختيار أحد مبتعثي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الملازم أول مهندس أحمد جاسم المرزوقي، رئيساً للمجلس العالمي لشباب الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، والذي تم تشكيله من قبل مجلس الإمارات للشباب بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن.

ويضم «المجلس العالمي» في عضويته 10 من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في جامعات الولايات المتحدة، منهم ستة أعضاء من الطلاب المبتعثين، وأربع من الطالبات المبتعثات، من أجل تعزيز مشاركة الشباب خارج الدولة في خدمة مجتمعهم، وتمثيل الدولة على مستوى العالم، والتفاعل مع الطلبة المبتعثين، ليكونوا حلقة وصل تربطهم مع الشباب الإماراتي، ومنصة تفاعلية لتبادل المعارف والخبرات.

وعبر المكتب في رسالة بعثها إلى شرطة أبوظبي، عن فخره واعتزازه بهذا الترشيح، موضحاً أن المجالس العالمية للشباب الإماراتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المبتعث الإماراتي من خلال إنشاء منصة تمثيلية لجميع شباب الإمارات المبتعثين، تحت إشراف وإدارة سفارات دولة الإمارات وإدارة المجالس الشبابية التابعة لمكتب وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

وتهتم المجالس بتفعيل دور الشباب والاستماع إلى أصواتهم وتسخير مواهبهم في خدمة الشباب ورؤية دولة الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للشباب، من خلال تنفيذ برامج وسياسات وخطط المجلس.

وتقدم المرزوقي بالشكر والعرفان إلى القيادة لاهتمامها ورعايتها أبناء الوطن، وتوفير كل سبل الدعم لتسليحهم بالعلم وتمكينهم لخدمة الوطن، مشيراً إلى أنه يستكمل دراسة الدكتوراه في تخصص القيادة التنظيمية، في جامعة ببرداين بمقاطعة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، وتتمحور رسالة الدكتوراه حول القيادة الفعالة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وأكد المرزوقي الحرص على تمثيل الوطن بصورة مشرفة تليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات، مقدماً الشكر إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي على رعايتها ودعمها المستمر لمنتسبيها في مختلف المجالات.