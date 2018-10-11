بلدية دبي تعد دراسة حول الجزر الحرارية

المصدر: دبي ـ وام

اطلع مجلس الشؤون الاستراتيجية، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، على دراسة بلدية دبي حول الجزر الحرارية في المناطق الحضرية في إمارة دبي، من خلال فحص المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وذلك نتيجة للأنشطة البشرية والتوسع العمراني والحضري، والتي خلصت إلى خريطة توضح هذه المناطق في الإمارة، وأفضل الطرق لخفض أثر الجزر الحرارية مستقبلاً.

وكان المجلس اجتمع، أمس، في أبراج الإمارات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.

وتستهدف دراسة بلدية توفير خريطة حرارية محدثة لإمارة دبي باستخدام أحدث تقنيات المسح الحراري، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تحدد المناطق المتأثرة بظاهرة الجزر الحرارية «Hotspots»، وتحديد المساحة الحضرية المتأثرة بهذه الظاهرة، وتحديد درجة التباين الحراري بين المنطقة الحضرية والمناطق المحيطة، على أن توظف مخرجات الدراسة في عمليات التخطيط الحضري للإمارة واستخدامات الأراضي، وتطوير برامج التكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير السياسات المتعلقة بالتخضير، وإعداد الدراسات الصحية.

وأظهرت الدراسة تأثيرات الجزر الحرارية، التي تتمثل في زيادة معدلات استهلاك الطاقة والمياه، وزيادة معدلات الإصابة بالإجهاد الحراري، وتقليل العمر الافتراضي للأبنية ومنشآت البنية التحتية، والتأثير في التنوع البيولوجي والحياة الفطرية. وأوصت الدراسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تسهم في تحقيق المستهدفات، منها دراسة تقليص الانبعاثات الحرارية لمواد البناء والمواد الإسفلتية باستخدام تقنية «Cool Pavements»، وتطوير سياسة التخضير والبستنة، وغيرها من البرامج. وناقش المجلس عدداً من السياسات الحكومية الداعمة للعمل الحكومي ولتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.