«بلدي الذيد» يبحث حل الخلافات الأسرية بـ «التواصل الاجتماعي»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

ناقش المجلس البلدي لمدينة الذيد ومحكمة الذيد الاتحادية الابتدائية ونيابة الذيد الكلية وإدارة شرطة المنطقة الوسطى، في اجتماع مشترك، سبل تفعيل دور لجنة التواصل الاجتماعي بالمجلس ودعم أهدافها، ليتسع دورها لتتولى العمل على معالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها، ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، والعمل على التوفيق والمصالحة بين الأطراف المتنازعة في حدود الأمر بالمعروف وإصلاح ذات البين، وإنهاء الخلافات والمشكلات بالتراضي، مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية.

وقال رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، الدكتور محمد عبدالله بن هويدن، إن تفعيل دور لجنة التواصل الاجتماعي بالمجلس يأتي ترجمة فعلية لرؤية المجلس في أن نجاحه يكمن في إسعاد الناس، ولتحقيق هذا الهدف يسعى المجلس إلى القيام بدور يتعدى حدود الإجراءات الحكومية والمعاملات الرسمية، ليكون داعماً في عملية الإرشاد الاجتماعي والإصلاح الأسري، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، بما يعزز بدوره الجهود المبذولة في هذا المجال.