أنظمة إنذار ذكية من الحرائق تغطّي 400 ألف منزل بالدولة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

دشّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشروع «حصنتك» للمنازل السكنية، وهو عبارة عن منظومة حديثة مبتكرة للإنذار بالحرائق في المنازل بدولة الإمارات.

وأعلنت وزارة الداخلية ربط المنازل بغرف عمليات الدفاع المدني على مستوى الدولة، وفق منظومة ذكية ترتبط فيها كاشفات الدخان في البيوت مع غرف العمليات للدفاع المدني، بحيث يتم الإبلاغ الذاتي بعد إعطاء التنبيهات اللازمة للقاطنين بالمنزل.

واستمع سمو وزير الداخلية والحضور من قائد عام الدفاع المدني، اللواء جاسم المرزوقي، إلى شرح موجز عن المنظومة، وشاهد سموّه فيديو يظهر مراحل المشروع منذ بداياته حين توقيع الاتفاقية مع مزوّد الخدمة.

وشاهد سموّه عرضاً يحاكي عمل المنظومة في نموذج بيت أعدّ خصيصاً لحفل التدشين.

ويعمل مشروع «حصنتك» على تقوية منظومات الإنذار بالحريق والطوارئ في الإمارات، عبر استخدام الأنظمة الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية ضمن خططها لتعزيز نُظم الوقاية والسلامة في قطاع الدفاع المدني.

وجرى الإعلان عن تفاصيل المشروع في مؤتمر صحافي عقد أمس، بعد التدشين الرسمي للمشروع، إذ كشفت وزارة الداخلية أن كلفة الاشتراك في نظام الإنذار المبكر من الحرائق تبلغ 5814 درهماً لمدة سنتين، وأن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً، مع إمكان تقسيط المبلغ اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل.

وذكرت أنها تستهدف ربط 400 ألف منزل، على مستوى الدولة، بغرف عمليات الدفاع المدني خلال السنوات الأربع المقبلة، داعية جميع الأسر في الدولة إلى المبادرة بتركيب أجهزة الإنذار من الحرائق لتأمين حياة أبنائهم.

وأشارت الوزارة إلى تركيب أنظمة إنذار من الحريق مجاناً في 22 ألف منزل للمواطنين غير القادرين، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، مضيفة أنها انتهت من ربط أكثر 1200 منزل على مستوى الدولة بالنظام، مشيرة إلى أن «مشروع نظام الإنذار المبكر من الحرائق يجعل زمن الاستجابة للحرائق لا يتعدى ست دقائق، ويحد من الخسائر البشرية الناجمة عنها».

وأكدت الوزارة أنها تسعى لأن تكون الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً التي تؤمّن جميع مساكنها ومبانيها بأنظمة وقاية من الحرائق، مشددة على أن تركيب أنظمة وقاية من الحرائق بات أمراً ملزماً على مستوى الدولة.

وبينت أن الفترة التي يستغرقها تركيب نظام الإنذار المبكر من الحرائق يعتمد على جاهزية المنزل، إذ تم وضع خطة تنفيذية لتلبية الطلبات كافة خلال وقت قصير.

وقال القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء جاسم المرزوقي، إن الوزارة سرّعت الخطى لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة حثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بربط المنازل السكنية بغرف الدفاع المدني.

وأكّد حرص الوزارة على تعزيز جهودها لحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على منجزات الوطن، والعمل على تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها بصورة مبتكرة ومستحدثة، من خلال تطبيق وتبنّي أفضل المنظومات الخاصة بالحماية.

وأضاف المرزوقي أن الوزارة تدارست أفضل السبل لتحقيق الفائدة القصوى وتبنّي أفضل الحلول التقنية، إذ اعتمد سمو وزير الداخلية الحلول المقدّمة من الخبراء والتقنيين في وزارة الداخلية، وتم توقيع اتفاقات مع أفضل الشركات الوطنية العاملة في مجالات الاتصال والربط التقني للبدء الفوري بالمشروعات، فكان إطلاق مشروع «حصنتك»، بشقّيه، للمباني والأبراج والمنشآت التجارية، وللمنازل، الذي تم تدشينه صباح أمس.

وأوضح أن الوزارة ومختصّيها درسوا المتطلبات الفنية والقانونية واللوجستية، لتطبيق منظومة ريادية مستدامة تتوافق مع الاشتراطات وكودات البناء والسلامة العامة، وتحقق الغاية التي أنشئت من أجلها، وعملت الوزارة بشكل متواصل مع الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، وبعد استكمال التشريعات والإجراءات القانونية والفنية بتحويل توجيهات صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء إلى مشروع تقني ذكي يخدم جميع ملاك المنازل.

وقال المرزوقي إن «حصنتك» هو أكبر نظام آلي متكامل في المنطقة لمتابعة حالات الطوارئ التي تتعلق بالحرائق والسلامة العامة، وهو جهد نوعي من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى دعم رؤية الإمارات 2021 في جعل الإمارات واحدة من أكثر دول العالم أمناً وسلامة، وسيتم من خلاله تركيب أحدث أنواع معدات أجهزة المتابعة، وربطها بأنظمة الحريق والسلامة العامة في المنازل، لضمان نقل أي إنذار لحالة طوارئ إلى مركز تلقي الإنذار المركزي في غضون ثوانٍ معدودة، إذ يقوم فريق من المحترفين بالتحقق من صحة الإنذار، وإبلاغ غرفة العمليات بصورة تلقائية.

وأشار إلى أن مشروع «حصنتك» يعد سبقاً عالمياً لدولة الإمارات في مجال ربط المنازل بغرف عمليات الدفاع المدني، ويشكل إنجازاً كبيراً في إطار الجهود الفعالة لتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة والجهوزية لحالات الطوارئ في جميع إمارات الدولة، وسيكون له أثر إيجابي كبير في تحقيق أفضل معدلات زمن الاستجابة لبلاغات الحرائق.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، إن «اتصالات» شريك استراتيجي تقني في تنفيذ مشروع «حصنتك» للمنازل، مشيراً إلى أن المشروع يدعم استراتيجية ورؤية دولة الإمارات 2021 بأن تكون الدولة أحد أكثر بلدان العالم أماناً، لافتاً إلى العمل مع وزارة الداخلية على تقديم أعلى مستويات الحماية عبر الالتزام بالمعايير واللوائح الدولية في مجال مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ، الأمر الذي يسهم في تعزيز المستوى المعيشي في المجتمع الإماراتي، عبر خدمات الحماية والسلامة المبتكرة التي تعمل على حماية الأفراد والممتلكات، مؤكداً جاهزية «اتصالات» لتقديم خدماتها الرقمية الذكية، وتسخير إمكاناتها التقنية والبشرية، بما يحقق تطلعات وخطوات الحكومة الرشيدة نحو التقدم والريادة.

منظومة إنذار على مدار 24 ساعة

نظام «حصنتك» لربط المنازل السكنية هو منظومة آلية للإنذار المبكر بالحريق، توفّرها وزارة الداخلية و«اتصالات»، على مدار الـ24 ساعة، وتعمل - باستخدام تقنيات رقمية متطورة - على حماية المنازل السكنية، وتوفير أعلى مستويات السلامة، ما يؤدي إلى التقليل من مخاطر الحرائق.

وتتولى «اتصالات» العمليات الفنية لمشروع «حصنتك»، بما في ذلك إجراء المسوحات الميدانية اللازمة، وتصميم الأنظمة، وتوفير الأجهزة وتركيبها، ومن ثم تجهيزها، واختبار الأنظمة الآلية، وحساسات الحريق والحرارة الملحقة بها، عبر فرقها الهندسية المتخصصة. وتشمل العناصر الأخرى للمنظومة عمليات الاستشعار عن بعد، وإدارة أنظمة السلامة الحياتية وأجهزة الإنذار.

أما طريقة عمله، فعند الكشف عن حريق، يرسل نظام «حصنتك» إشارة، آلياً، إلى أقرب غرفة تحكّم للدفاع المدني، ويطلق صافرات إنذار لإخلاء المنزل من سكانه.

ويمكن التقديم للحصول على هذه الخدمة عبر موقع وزارة الداخلية الخاص بـ«حصنتك» www.hassantuk.moi.gov.ae أو الاتصال على الرقم المجاني 80022220.

تركيب أنظمة الإنذار من الحريق مجاناً في 22 ألف منزل للمواطنين غير القادرين.

الانتهاء من ربط 1200 منزل، على مستوى الدولة، بنظام «حصنتك».

أربع إلى ست دقائق زمن الاستجابة للحرائق في مشروع نظام الإنذار المبكر.