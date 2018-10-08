«الداخلية» تتعامل مع بلاغ ذكي عن فقدان رقم مميّز في 10 دقائق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نائب رئيس لجنة «مركز الشرطة في هاتفك»، العميد مهندس وليد المناعي، إنه تم التعامل مع بلاغ عبر التطبيق الذكي للوزارة، قدم من شخص في إمارة رأس الخيمة للإبلاغ عن مفقودات (رقم مميّز)، وانتهى البلاغ في غضون 10 دقائق، مؤكداً أنه مع استمرار تطوير هذه الخدمة ستعزز استراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم خدمات ذكية ومستحدثة وذات جودة عالية، ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكّد أن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» تعمل على تسريع إنجاز المعاملات، وتسهل على المتعاملين الذين بإمكانهم الآن، ومن خلال مواقعهم، تقديم البلاغات دون الحاجة إلى زيارة المراكز الشرطية، ما يخفف عليهم ويعزز رضاهم، كما تسهم في تسريع الإجراءات وفق استراتيجية المسرعات الحكومية الداعية إلى تقليص زمن الاستجابة وإنهاء المعاملات بسرعة ودقة بصورة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.