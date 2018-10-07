تعرّف إلى تأثيرات "العاصفة المدارية المتوقعة" على الدولة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، تحرك المنخفض المداري باتجاه الشمال الغربي نحو السواحل العمانية، و تطوره إلى عاصفة مدارية خلال الـ24 ساعة المقبلة، لافتاً إلى أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة ستتراوح من 65 إلى 80 كم/س.

وأفاد المركز باستمرار المنخفض المداري في وسط بحر العرب، وعند خط عرض 12 درجة شمالاً وخط طول 65.4 درجة شرقاً على بعد 1340 كيلو متر جنوب شرق صلالة، منوهاً إلى أنه سيتحرك بسرعة 11 كم/س، فيما قد تتراوح سرعة الرياح من 40 إلى 55 كم/س مصحوبة بسحب ركامية ممطرة.

وأشار إلى أن أغلب نماذج التنبؤات العددية لازالت تشير حتى الآن بعدم تأثر الدولة بالحالة المدارية بشكل مباشر خلال الأيام الخمسة المقبلة، مناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.