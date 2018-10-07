«الأرصاد»: لا تأثير مباشراً في الدولة من «منخفض بحر العرب»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المركز الوطني للأرصاد عدم تأثر الدولة مباشرة، بالمنخفض المداري الذي تكوّن أمس، جنوب شرق بحر العرب، بسرعة رياح من 30 إلى 50 كيلومتراً في الساعة، مصطحباً معه كتلاً من السحب الركامية الممطرة، متوقعاً تطوره إلى عاصفة مدارية في بحر العرب خلال الـ48 ساعة المقبلة، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى وسط بحر العرب باتجاه سواحل سلطنة عمان.

وأوضح المركز في تقرير له عن الحالة المدارية المتوقعة أن عدد الحالات المدارية التي أثرت في السواحل العمانية، خلال الـ72 سنة الماضية، قليل مقارنة بمجموع الحالات المدارية التي تكونت في بحر العرب (67 حالة)، مشيراً إلى أن الحالات المدارية غالباً ما تضعف وتنتهي بشكل سريع عند وصولها إلى اليابسة، فيما يستمر عدد قليل جداً منها في مساره إلى الداخل. وبعض هذه الحالات كانت تنتهي في بحر العرب، أو تتجه باتجاه سقطرى واليمن. وتوقع أن يكون الطقس، اليوم، صحواً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية. أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كيلومتراً في الساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة أحياناً.

وناشد المركز مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة، واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب، ما سيؤدي لانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية من الدولة.