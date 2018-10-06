" الأرصاد" : ازدياد في الرطوبة غدا خلال الليل والصباح

المصدر: أبو ظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

اما حركة الرياح فجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم / ساعة أحياناً.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:29والمد الثاني عند الساعة 23:42 والجزر الأول عند الساعة 17:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:15 وفي بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:10والمد الثاني عند الساعة 20:30، والجزر الأول عند الساعة 14:26 والجزر الثاني عند الساعة 02:40.

وفيما يلى درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغر

أبو ظبي 39 25 90 2

دبي 38 28 85 25

الشارقة 38 25 85 20

عجمان 37 28 80 25

أم القيوين 38 25 90 25

رأس الخيمة 35 28 85 35

الفجيرة 36 28 85 25

العين 40 28 55 10

ليوا 41 25 95 10

الرويس 37 26 85 30

السلع 37 27 85 35

دلما 36 28 80 50

طنب الكبرى 35 27 80 45

طنب الصغرى 35 27 80 45

أبو موسى 36 27 80 45