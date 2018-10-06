«كليفلاند أبوظبي» يشارك في 55 مشروعاً بحثياً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن مستشفى كليفلاند أبوظبي، التابع لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، عن مشاركته في 55 مشروعاً بحثياً ضمن دراسات إمارة أبوظبي الطبية، والبدء في تنفيذ عمليات تعاون بحثية متعددة مع جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة، وكليفلاند كلينك، وجامعة زايد، مؤكداً أنه يعمل على تحفيز الابتكار والتعليم في المجال الطبي، واتباع أعلى المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى في جميع عملياته، خصوصاً أنه مُعتمد ومُرخّص رسميًا من قبل دائرة الصحة بوصفه منشأة بحثية وتعليمية، وجارٍ العمل حالياً لجعله مركزاً طبياً أكاديمياً رائداً على مستوى المنطقة. وأوضح كليفلاند أبوظبي، أنه أسهم في دعم التعليم الطبي في إمارة أبوظبي والدولة، عبر إتمام 112 تجربة لمتدربي الطب في مجال الإشراف، والتنسيب الطبي، والبحث، واستكمال 619.75 ساعة معتمدة في إطار أنشطة التعليم الطبي المستمر، وإطلاق برنامج التدريب الداخلي للأطباء في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وإضافة تسعة أطباء مواطنين إلى القوى العاملة في المستشفى، وإطلاق أول برنامج تدريب داخلي من نوعه للأطباء، بالتعاون مع كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مساهمته في التعليم في مجال الرعاية الطبية والتمريض، تضمن إطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس الثانوية، الذي تضمّن تعريف الطلبة المواطنين بظروف العمل في مجال الرعاية الصحية.