شرطة دبي تنشر السعادة في بيئة العمل

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

ألقى مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، محاضرة عن مفهوم السعادة في بيئة العمل الداخلية للقوة، في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ورؤساء مجالس شرطة دبي، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بهدف نشر السعادة في بيئة العمل.

وأكد العبيدلي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل الداخلية للقوة، حاثاً مديري الإدارات العامة لمراكز الشرطة ورؤساء مجالس شرطة دبي على تكثيف الجهود والنزول الميداني، والتواصل مع مختلف الموظفين في الإدارات والمراكز التي يشرفون عليها، مشيراً إلى أن التواصل والاتصال مع الموظفين يسهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم، والتعرف إلى احتياجاتهم، الأمر الذي ينعكس على تعزيز قيم الولاء لديهم، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية.

وقال إن حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق توجهات القيادة في تحقيق السعادة لموظفيها، يتجسد في إطلاق العديد من المبادرات لتحقيق السعادة كبطاقة «إسعاد»، التي توفر خصومات شهرية للموظفين، والتأمين الصحي للموظفين وأسرهم، وتنظيم بعثات الحج والعمرة، وتوفير خدمات ذكية لهم كخدمات برنامج الحضور والانصراف الذكي، وتطبيق «نبض السعادة»، و«برنامج إسعاد» إلى جانب الاستماع إلى أصوات الموظفين، من خلال توفير قنوات عدة للتواصل مع قيادات شرطة دبي، كمبادرة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، واعتماد سياسة «الباب المفتوح»، ومبادرة «ساعة شفافية»، وغيرها من المبادرات.

ولفت إلى أن شرطة دبي حرصت على إيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين، من خلال مبادرة المكاتب السعيدة التي عملت على تصميم وتزيين المكاتب في الإدارات العامة، وتوفير استراحات ومكتبات في أروقة مبنى القيادة، وأدوات وأجهزة حديثة، إلى جانب استحداث مركز الشرطة الذكي، وحرصت كذلك على تقدير جهود الموظفين، من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم. وأضاف العبيدلي أن شرطة دبي تولي تحقيق السعادة لموظفيها اهتماماً كبيراً، كونها تدرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج والأداء في العمل وجودة العمل، وتقوية العلاقات بين الموظفين، وتساعد على تعزيز روح المبادرة والإبداع، وبالتالي تحقيق الرضا والسعادة للمتعاملين الخارجيين.

- شرطة دبي حرصت على

إيجاد بيئة عمل إيجابية

وسعيدة للموظفين من

خلال مبادرة المكاتب

السعيدة.