المصدر: الامارات اليوم

غاز

شكا متعاملون ارتفاع كلفة الرسوم التي تفرضها شركات الغاز المنزلي على الفواتير، لافتين إلى أنهم مضطرون إلى التعامل معها، خصوصاً في المباني السكنية الجديدة، مطالبين الجهة المختصة بالنظر في المشكلة والعمل على حلها.

مخالفات

طالب قرّاء بتغليظ قيمة المخالفات المرورية وزيادة عدد النقاط السوداء للسائقين الذين لا يلتزمون التوقف أمام ممرات المشاة، واصفين هذا السلوك بغير الحضاري، والذي لا يحترم قوانين المشاة.

وقود

قال سائقون إن محطات الوقود على شارع الشيخ زايد الحيوي في دبي لاتزال تشهد ازدحاماً كبيراً في معظم الأوقات، مطالبين بالنظر في توسعتها، أو إضافة محطات جديدة تضمن تلبية الاحتياج المتزايد من قبل السائقين.

رسائل

يتلقى قرّاء نحو 10 رسائل نصيّة في اليوم الواحد، بعضها في أوقات متأخرة من الليل، للترويج لمنتجات وسلع، وتساءل قرّاء عن الطريقة التي تمكّنهم من إيقاف تلقي هذه الرسائل المزعجة للغاية، والتي تحولت إلى مصدر قلقٍ دائم.

مخلفات

على الرغم من وجود حاويات للقمامة على الشواطئ، إلا أن بعض المرتادين يتركون مخلفاتهم على الشاطئ، ولا يتّبعون معايير النظافة، وطالب قرّاء بلدية دبي بتحرير مخالفات للأشخاص غير الملتزمين، الذين يتركون بمخلفاتهم صورة غير حضارية.

انقطاع

شكا مشتركو خدمة «إي لايف» (elife) من شركة اتصالات، انقطاع البثّ بشكلٍ مفاجئ من ثم عودته، الأمر الذي يتكرر مرات عدة، متسائلين عن سبب المشكلة، ومطالبين بالوقوف عليها والعمل على حلّها.

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